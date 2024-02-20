حبس عامل سرق 20 ذراع بلاي ستيشن

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة محل "بلاى ستيشن "بأسلوب "كسر الباب" بالتجمع الأول.

تعود البداية عندما تم ضبط عامل بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لقيامه بسرقة «5 شاشات – 2 شاشة كمبيوتر و2 كيسة كمبيوتر، 6 أجهزة بلاى ستيشن، 20 ذراع "بلاى ستيشن"» من داخل محل "بلاى ستيشن "بأسلوب كسر الباب.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بذات الأسلوب، مستغلًا علمه بالمكان لسابقة عمله به، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.