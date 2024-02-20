حسناوات أوكرانيات يتدربن على قتال الروس لسد عجز الرجال.. شاهد

بدأ الجيش الأوكراني تدريب النساء المدنيات على فنون القتال، وقد صُمم التدريب الذي أقيم في ضواحي العاصمة كييف، لسد النقص في عدد المقاتلين الذكور على عدة جبهات، مع دخول الحرب ضد روسيا عامها الثاني.

وشمل التدريب النساء العاملات في العديد من المجالات غير العسكرية، مثل أخصائيات الكمبيوتر ومديرات التسويق، وحتى الطالبات اللاتي قررن القتال ضد الجيش الروسي.

وتقول كاترينا، وهي مديرة تسويق في إحدى الشركات التي شاركت في التدريب العسكري: "جئت للحصول على المهارات اللازمة في حال قرروا تعبئة النساء في المستقبل القريب".

وتابعت: "لن يبقى المحاربون (الرجال) في الخطوط الأمامية إلى الأبد، قد لا أتمكن من العودة، ولكن كلما تدربت أكثر هنا، كلما تقبلت حقيقة أنني قد أموت على خط الجبهة".

ويوجد حاليًا 60 ألف امرأة تخدم في القوات المسلحة الأوكرانية، أي 23% من إجمالي عدد الجنود، وقد زادت كييف من تجنيد النساء في الجيش على مدى العامين الماضيين لتعويض النقص في عدد المقاتلات، على الرغم من المخاوف من عدم تدريبهن بشكل كافٍ على القتال.

ومع ذلك، لا ترغب جميع النساء الأوكرانيات في المشاركة في الحرب، وقد أعربت بعضهن عن قلقهن من إمكانية تجنيدهن في الجيش، إذ تقول أولينا، أخصائية العلاج الطبيعي: “أنا خائفة ولا أريد الذهاب، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن أكون بجوار والديّ المسنين وزوجي المريض، بصفتي راعية، أعتقد أنني سأكون أكثر فائدة هنا، حيث سأكون أكثر فائدة في رعاية الجنود العائدين من الجبهة، هذه هي مهمتي”.