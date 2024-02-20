تفاصيل| حريق في قطار السويس الإسماعيلية

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة السويس، من السيطرة على حريق اندلع في مقدمة قطار السويس-الإسماعيلية بالقرب من منطقة هويس الشلوفة دون وقوع إصابات.

كانت الأجهزة الأمنية في محافظة السويس قد تلقت بلاغًا من الأهالي وقائد القطار يفيد بظهور النيران من مقدمة القطار على شريط السكك الحديدية الواصل بين محافظتي السويس والإسماعيلية بالقرب من قرية هويس الشلوفة.

وعلى الفورتم توجيه قوات الإطفاء التابعة للحماية إلى موقع الحريق، حيث توقفت حركة القطارات بسبب ارتفاع النيران.

شهود عيان يكشفون تفاصيل الحادث

وقال شهود عيان، أنهم فوجئوا بتوقف القطار بعد اشتعال النيران والدخان بشكل كثيف، وتمت السيطرة على الموقف بسرعة، وقامت السكك الحديدية بإرسال أوناش لسحب مقدمة القطار تمهيدًا لاستئناف حركة القطارات.