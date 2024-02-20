موعد عيد الفطر 2024 في مصر.. تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك يشغل بال الكثير من المواطنين موعد موعد عيد الفطر وعدد أيام الإجازة التي يحصل عليها الموظفون بالجهاز الإداري للدولة، حيث يبدأ شهر شوال أول أيام عيد الفطر 2024، يوم الأربعاء 10 أبريل 2024.

موعد عيد الفطر

ويتم تحديد موعد عيد الفطر عقب رؤية هلال شهر شوال، ويتم استطلاع الهلال يوم 29 رمضان 1445 هجريًا، إذا تم رؤية الهلال في ذلك اليوم، فسيكون أول أيام عيد الفطر هو اليوم التالي.

موعد إجازة عيد الفطر 2024

تبدأ الإجازة يوم الأربعاء 10 إبريل المقبل وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2024، على أن تكون إجازة عيد الفطر 2025، 3 أيام لموظفي القطاع الخاص والحكومي والجهاز الإداري للدولة.