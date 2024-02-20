كرم جبر : الإعلام العربى لعب دورًا كبيرًا فى إظهار الحقيقة فى حرب غزة

أكد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام نجاح الإعلام العربى فى إظهار الحقيقه فى حرب غزة، وأشار إلى أن وسائل الإعلام العربيه لعبت دورا كبيرا فى تصحيح الصورة المغلوطة التى صدرتها وسائل الإعلام الغربية حول الحرب.



جاء ذلك خلال مشاركة رئيس المجلس الأعلى للإعلام اليوم فى جلسة الإعلام العربى فى مواجهة التحولات وتقديم رؤى وزاريه لمعالم المستقبل بالمنتدى السعودى للإعلام والتى شارك فيها وزراء الإعلام الإتصال فى ليبيا والبحرين والأردن.



أكد جبر أهمية دور الإعلام فى مواجهة الدعاية الكاذبه وأشار إلى الدور الخطير الذى لعبه الإعلام الدولى فى تبرير بعض التوجهات السياسية للدول الكبري فى أحداث غزة وقال إن هذا الإعلام لا يستطيع أن يتخذ موقفًا تجاه هذا العدوان.