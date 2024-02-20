رئيس معهد التخطيط يشارك في الاجتماع الأول لمنتدى بطرس غالي الاقتصادي

شارك أ.د/ أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي في الاجتماع الأول لمنتدى بطرس غالي الاقتصادي بمؤسسة الأهرام، بصفته عضو مجلس أمناء المنتدى وذلك بحضور أ.د/ إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق ورئيس المنتدى، وأ/ عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، ود/ مجــدى عبد الله أمين عــام المنتدى والأستاذ المتفرغ بهيئة الطاقــة الذرية، والأستاذ شريف عبد الباقي الرئيس التنفيذي للمنتدى، ورئيس تحرير الأهرام الاقتصادي، وكوكبة متميزة من أعضاء المنتدى.

وفي هذا الإطار أكد الدكتور أشرف العربي على اعتزازه بالانضمام إلى المنتدى الاقتصادي الذي يحمل اسم الدكتور بطرس غالي تلك الشخصية الوطنية التي تركت بصماتها محليا وإقليميا ودوليا، والذي يُعد أحد أهم رموز التنوير في مصر والعالم العربي، معربا عن تقديره لوجود هذه النخبة المتميزة في عضوية المنتدى، وهو ما يعظم فرص الاستفادة من خبراتهم، متطلعاً إلى نجاح المنتدى في الإسهام في تحقيق الأهداف الوطنية للدولة المصرية.



وأضاف العربي أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات من بينها الأوضاع الإنسانية في غزة، وما تنذر به من عواقب وخيمة على المنطقة، وتحديد فكر ومنهجية عمل المنتدى من خلال وضع رؤية ذات أبعاد محددة تتضمن المشروعات ذات الأولوية، وطرق تنفيذها وآليات إتمام أركانها، إلى جانب مناقشة إمكانية الاحتفاء بأيام وأسابيع الأمم المتحدة باعتبارها لغة للتواصل بين الشعوب، وما يمكن أن يقوم به المنتدى في خدمة أهداف مشروع مصر ما بعد 2025.



ولفت رئيس معهد التخطيط القومي إلى أنه مع قرب حلول عام 2030، يبدو منطقيًا تقييم حجم الإنجاز الذي تحقق فيما يخص تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأممية، مؤكدا على ضرورة وضع ذلك في أولويات أجندة المنتدى المرحلة القادمة، وهو ما يعكسه مشروع مصر ما بعد 2025 الذي تقوم عليه كل فعاليات وأنشطة معهد التخطيط القومي خلال العامين القادمين.