بدء أعمال رصف الطرق المتهالكة في الصالحية الجديدة

أعلن المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، عن بدء أعمال رصف الطرق المتهالكة في المدينة بهدف تحسين وتطوير البنية التحتية للمنطقة، لافتاً إلى أنه قام بزيارة ميدانية لمتابعة سير الأعمال وضمان تنفيذها بأعلى معايير الجودة.



وأشار رئيس الجهاز، إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين البنية التحتية للمدن الجديدة والمناطق السكنية، بهدف تحقيق رفاهية أكبر للسكان.



وقام رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، بزيارة ميدانية لموقع أعمال شبكات الاتصالات في جنوب المدينة، بهدف متابعة وتقييم جودة الخدمات، وضمان فاعلية التغطية في المنطقة، موجهاً بالعمل على تحسين جودة الاتصال وضمان توفير خدمات موثوقة للمستخدمين.