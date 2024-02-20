جمعية مستثمرى العاشر من رمضان تدعو رجال الصناعة بالمدينة لملتقى "معا نستطيع"

لعرض مشكلات الاستثمار بحضور قيادات وزارة المالية

تستعد جمعية مستثمرى العاشر من رمضان لدعوة السادة المستثمرين ورجال الصناعة أعضاء الجمعية العمومية لحضور ملتقى موسع تحت عنوان "معا نستطيع" من أجل مناقشة كافة مشكلات ومعوقات الصناعة والإستثمار بالمدينة بحضور قيادات وزارة المالية.

ويُشرف على تنظيم الملتقى لجنة الصناعة والإستثمار بالجمعية والتى تترأسها الدكتورة هدى يسى والتى طالبت كافة رجال الصناعة بالمدينة الحضور من أجل التكاتف لحل كافة المشكلات والتحديات الى تواجههم والتى تعمل الجمعية دائما على حلها عبر الربط الدائم مع كافة أجهزة الدولة المعنية بحل مشكلات المستثمرين.

تبدأ فعاليات الملتقى يوم الأحد المقبل الموافق 25/2/2024 فى الساعة 12 ظهرا بمقر الجمعية بمدينة العاشر من رمضان.

ودعت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان للحضور كلا من الدكتورة نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية والأستاذ محمد كشك رئيس مصلحة الضرائب المصرية والأستاذ أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب المصرية