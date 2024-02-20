الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مد مهلة استلام قطع أراضي بيت الوطن للمصريين في الخارج شهرين

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة (ما عدا أراضي ابنى بيتك) وشاملة أراضي مشروع "بيت الوطن" للمصريين في الخارج، والتي تم إلغاؤها لعدم الاستلام فقط.

 

وأشار وزير الإسكان، إلى أن المهلة تسرى طبقاً للشروط التالية: 

  • سريان مهلة التنفيذ والتي تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام.
  • وأن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم إعادة طرحها أو تخصيصها للغير.
  • والتنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن.
  • وسداد أي مبالغ مستحقة على قطعة الأرض محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد (بشرط سداد المستحقات حتى التاريخ المقرر للاستلام).

 

وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، أنه لا يترتب على هذه التيسيرات أي ترحيل للأقساط، ولا تسرى هذه التيسيرات على قطع الأراضي السكنية الصغيرة التي تم إعادة التعامل عليها بالأسعار المعمول بها حاليا وتم السداد، كما أنه لا تسرى هذه التيسيرات على أراضي ابنى بيتك، ويشترط ألا يكون قد تم استرداد المبالغ المسددة لحساب قطعة الأرض.

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