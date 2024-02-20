الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

قمر صناعي يصطدم بالأرض في هذا الموعد

بوابة الوفد الإلكترونية

سيدخل القمر الصناعي "إيرس-2"، الذي يبلغ وزنه طنين اثنين، والذي تم إطلاقه عام 1995، الغلاف الجوي للأرض ويصطدم بسطح الأرض صباح يوم 21 فبراير، حسبما ذكر موقع "سبيس.كوم"، نقلا عن وكالة الفضاء الأوروبية.

ومن المتوقع أن ينقسم "إيرس-2" إلى شظايا أصغر عندما يصل إلى ارتفاع نحو 80 كيلومترا فوق الأرض، وسوف تحترق معظم الشظايا في الغلاف الجوي. 

وقد يصل بعضها إلى سطح الأرض، ولكن من المتوقع أن يسقط في المحيط.

ومن غير المعروف حاليًا أين سيسقط القمر الصناعي بالضبط، لكن العلماء يقولون إن المخاطر على السكان ضئيلة، حيث تم التخطيط لهبوطه بعناية. والآن أصبحت المركبة الفضائية على ارتفاع 200 كيلومتر من الأرض ولا يسيطر عليها العلماء.

تم إطلاق القمر الصناعي في عام 1995 من محطة فضائية في غيانا الفرنسية لمراقبة الأرض، وأنهى عمله في عام 2011، وبعد ذلك استنفد معظم وقوده للخروج من المدار. ووفقا للخبراء، فإن أجزاء الجهاز لن تحتوي على عناصر سامة أو مشعة.

 

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