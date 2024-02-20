أسعار العملات مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء 20-2-2024

ننشر أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 20-2- 2024 وفقاً للتحديثات الصباحية في البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية.

سعر الدولار اليوم

حيث سجل الدولار الأمريكي سعر 30.95 للبيع، و30.85 للشراء.

سعر اليورو اليوم

وسجل اليورو 33.3734 للبيع، و33.1946 للشراء.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

وسجل الجنيه الاسترليني 39.0125 للبيع و38.8 للشراء.

سعر الفرانك السويسري اليوم

وسجل الفرانك السويسري 35.0987 للبيع و34.91 للشراء.

سعر الدولار الكندي اليوم

وسجل الدولار الكندي 22.95 للبيع و22.82 للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم

وبالنسبة للعملات العربية فقد سجل الريال السعودي 8.2540 للبيع، و8.1722 للشراء

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

والدرهم الإماراتي سجل 8.4280 للبيع و8.3889 للشراء.

سعر الريال القطري اليوم

أما الريال القطري فسجل 8.4899 للبيع و7.89 للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وسجل الدينار الكويتي 100.5752 للبيع و95.6350 للشراء.