" التغيرات المناخية وأثارها على الانسان " ندوة بجامعة الوادى الجديد

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنميه البيئة بجامعة جنوب الوادي، بالتعاون مع كلية الآداب ندوه بعنوان "التغيرات المناخية وآثارها على الإنسان" تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وبإشراف الأستاذ الدكتور مصطفى محمود مصطفى المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنميه البيئة، وحضور الأستاذ الدكتور اسلام عامر عميد كلية الآداب، والاستاذ الدكتور محمد عبد السلام وكيل الكليه لشؤون التعليم والطلاب، واعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والطلاب وأعضاء الجهاز الإداري بالكلية,

وقال الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الندوة حاضر فيها الدكتور محمد عبد المعتمد عبد الرسول، بكلية الآداب والدكتور طاهر الحنان بكلية التربية والدكتورة آية فرجاني بكلية الصيدلة.

وأضاف المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الندوة تناولت مفاهيم التغيرات المناخية فى الوضع الراهن وتأثير التغيرات المناخية على الوضع الاقتصادى والصحى وانواعه وتأثيراته ودور الانسان والحلول المقترحه بتطبيق استراتيجية التخفيف عن طريق تقليل الانبعاث والاعتماد على وسائل الطاقة المتجددة والنظيفه واستخدام المنتجات والادوات صديقة البيئة والتعامل مع اجراءات الحرارة العالية والمنخفضة واستخدام طرق جديدة فى المبانى وايضا اتباع ووضع خطط مستقبلية للتعامل مع الازمات والكوارث

وأوضح مصطفى، أن الندوة استهدفت التركيز على أهمية التوعية بضرورة تنفيذ استراتيجيات التكيف من اجل تعزيز الصحه العامه للتصدى لتغير المناخ ونشر نتائج الابحاث العلمية التى تهتم بالتغيرات المناخية واثرها على صحه الإنسان.

التغيرات المناخية أداب 4

التغيرات المناخية أداب 3