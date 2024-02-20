عاجل
زلزال يضرب "سانتاندر" شمال شرقي كولومبيا
الثلاثاء 20 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سعر الدولار اليوم بالبنوك المصرية

بوابة الوفد الإلكترونية

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 20-2-2024، رسميا، عند نحو 30.84 جنيه للشراء، و 30.94 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 20-2-2024 في شركات الصرافة والبنوك، نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 20-2-2024 في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 20-2-2024، أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 30.90 جنيه.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 20-2-2024 بعدد من البنوك المصرية

البنكسعر الشراءسعر البيع
البنك الأهلي المصري30.7530.85
بنك مصر30.7530.85
بنك الإسكندرية30.8530.95
البنك التجاري الدولي “cib”30.8530.95
مصرف أبو ظبي الإسلامي30.9030.95
بنك الأهلي الكويتي30.8830.95
بنك مصر إيران لتنمية30.8830.95
بنك قطر الوطني الأهلي30.8530.95
البنك العربي الأفريقي الدولي30.8530.95
المصرف العربي الدولي30.8530.95
البنك العقاري المصري العربي30.8530.95
بنك التعمير والإسكان30.8530.95
الجريدة الورقية