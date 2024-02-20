سعر الدولار اليوم بالبنوك المصرية
استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 20-2-2024، رسميا، عند نحو 30.84 جنيه للشراء، و 30.94 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.
بينما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 20-2-2024 في شركات الصرافة والبنوك، نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
كما سجل سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 20-2-2024 في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
فيما بلغ سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 20-2-2024، أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 30.90 جنيه.
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 20-2-2024 بعدد من البنوك المصرية
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|البنك الأهلي المصري
|30.75
|30.85
|بنك مصر
|30.75
|30.85
|بنك الإسكندرية
|30.85
|30.95
|البنك التجاري الدولي “cib”
|30.85
|30.95
|مصرف أبو ظبي الإسلامي
|30.90
|30.95
|بنك الأهلي الكويتي
|30.88
|30.95
|بنك مصر إيران لتنمية
|30.88
|30.95
|بنك قطر الوطني الأهلي
|30.85
|30.95
|البنك العربي الأفريقي الدولي
|30.85
|30.95
|المصرف العربي الدولي
|30.85
|30.95
|البنك العقاري المصري العربي
|30.85
|30.95
|بنك التعمير والإسكان
|30.85
|30.95