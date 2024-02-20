سعر الدولار اليوم بالبنوك المصرية

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 20-2-2024، رسميا، عند نحو 30.84 جنيه للشراء، و 30.94 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 20-2-2024 في شركات الصرافة والبنوك، نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 20-2-2024 في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 20-2-2024، أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 30.90 جنيه.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 20-2-2024 بعدد من البنوك المصرية