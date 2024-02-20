بعد ارتفاعها أمس.. استقرار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

تستقر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024، بجميع الأعيرة، وذلك بعد آخر ارتفاع لها شهده أمس الاثنين، ليصعد سعر جرام الذهب عيار 21، بنحو 20 جنيهًا، وهو الأكثر مبيعًا في مصر، كما ارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 160 جنيهًا.

كما قفز سعر سبيكة الذهب الـ50 جرامًا بنحو 1150 جنيها، لتسجل الآن 205700 جنيه، بعدما كانت تسجل 204550 جنيها.

وفيما يلي سعر الذهب في مصر اليوم:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 4114 جنيهًا، دون احتساب سعر كل من الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3600 جنيه، دون احتساب سعر كل من الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3086 جنيهات، دون احتساب سعر كل من الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 28800 جنيهًا، دون احتساب سعر كل من الضريبة والمصنعية.

سعر أوقية الذهب عالميًا

أما عن سعر أوقية الذهب فسجل 2014 دولارًا.

أسعار سبائك الذهب اليوم:

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام: 4114 جنيها بدون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام: 10285 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات: 20570 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات: 41140 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما: 82280 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام: 127945 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما: 205700 جنيه.

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام: 411400 جنيه.