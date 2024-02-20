خبير تحكيمي: الحكم لم يحتسب ركلة جزاء للإسماعيلي أمام الزمالك

أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن الحكم الدولي محمد عادل الذي أدار لقاء الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري، لم يحتسب ركلة جزاء واضحة لصالح الدراويش.

وقال في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس عبر قناة etc: "هناك لعبة واضحة في الشوط الأول، والاسماعيلي يستحق ركلة جزاء بعد عرقلة حمزة المثلوثي لاعب الزمالك للاعب الإسماعيلي، والأزمة تكمن في وجود الـvar، والذي تغافل عن اللعبة أيضًا.. وكانت سهلة وواضحة ويجب احتسابها بشكل واضح، ومحمد معروف كان من المفترض أن يكون له قرار في هذه الحالة، والخطأ مشترك بين عادل ومعروف".

وأكمل: "هناك لاعب في الإسماعيلي كان يستحق الحصول على البطاقة الصفراء الثانية وطرد اللاعب بعد تدخل على أحمد سيد زيزو".

وواصل: "محمد عادل ومحمد معروف من المرشحين لإدارة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر".

وأتم: "كنت سعيدا للغاية بوجود هذا العدد الكبير من الجمهور، وما يؤخذ على لجنة الحكام أن هناك حكمين كبار مرشحين لنهائي الكأس كان يجب ابعادهم عن المباريات حاليًا منعًا لوجود اي أخطاء، أو عدم وضع الثنائي في لقاء واحد، حتى لا نخسر الثنائي في مباراة واحدة".