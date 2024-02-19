شبانة : زيارة مجلس الأهلي للزمالك تعبر عن الود والاخلاق.. ولا يليق ربطها بأزمة كهربا

اشاد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، بزيارة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لنادي الزمالك.

وأضاف شبانة ان هذه الرسالة بمثابة رسالة للجماهير، معبره عن الود والاحترام ومليئة بالتقدير ، كما انها تجعلنا نعيش أجواء كرة قدم حقيقية.

واستكمال شبانة ان هناك من يريدون اشعال الفتن رغم هذا الموقف العظيم، محاولين الزج بقضية كهربا في هذا الشأن، وهذا الكلام ليس له اي اساس من الصحة، فزيارة مجلس الأهلي للزمالك ليس لها أي علاقة بهذه القضية.