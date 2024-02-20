هاني شكري: الزمالك قدم "الصورة الطبيعية" للقطبين .. والمنافسة داخل الملعب

أشاد هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بتلبية مجلس إدارة الأهلي الدعوة بالحضور إلى مقر القلعة البيضاء في زيارتهم اليوم.

وقال هاني شكري في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة نادي الزمالك: "هذه هى الصورة الطبيعية للعلاقة بين الناديين الممتدة لأكثر من 100 عام".

وتابع: "أرحب بحسام غالي وجميع مجلس إدارة الأهلي داخل نادي الزمالك، وتربطنا علاقة ود وصداقة بكل ممثلي النادي الأهلي".

وأتم: "لا يوجد أي داعي للتعصب ويجب أن تظل المنافسة الشريفة بين الناديين داخل الملعب".