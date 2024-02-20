مستشار الزمالك: زيارة الأهلى للزمالك ذكرتنى بصالح سليم

أشاد عبد الله جورج مستشار مجلس إدارة نادى الزمالك بزيارة مجلس إدارة النادى الأهلى للقلعة البيضاء ظهر أمس الإثنين مؤكداً أنها بداية تصحيح المسار فى الرياضة المصرية.

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أضاف جورج خلال تصريحات لملعب الشمس مع الكابتن مجدى عبد الغنى :" هذه هي الرياضة الحقيقية الناس تتنافس بشكل شريف دون شد أو جذب،وزيارة الأهلى كانت جميلة بكل معانيها لأنها بترسي قاعدة جديدة لم تكن موجودة خلال السنوات الماضية".

تابع جورج:"الزيارة أثبتت أن مصر فيها ناس تريد الصالح لمصر وتعيد الرياضة لمسارها الصحيح والتشجيع يكون بكل روح رياضية بعيدة عن التعصب والخلافات".

وواصل:" قديما كنت أذهب لمشاهدة مباريات النادى الأهلى فى مختار التتش ولم يكن هناك تعصب أو جمهور الأهلى فى ناحية أو الزمالك فى ناحية أخرى كل الناس كانت تجلس مع بعضها دون تجاوز".

وأكمل:" الزيارة أعادت لى ذكرى جميلة عندما جاء صالح سليم لزيارة محمد حلمى زامورا بعد نجاحه فى الانتخابات والزيارة كانت بداية مبشرة لعودة الأمور لنصابها الصحيح دون سباب أو تناحر".

واختتم المستشار الفنى لمجلس إدارة نادى الزمالك حديثه قائلاً:"مجلس إدارة النادى الأهلى كان حاضر وشرفونا كلهم ونتمنى هذه الأرواح تنعكس على جمهور القطبين بكل احترام".