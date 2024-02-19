عالم أزهري: المبالغة في تكاليف الزواج من مظاهر الرياء (فيديو)

علق الدكتور السيد عبدالباري، من علماء الأزهر الشريف، على المبالغة في تجهيزات الزواج، موضحا أنها تعتبر من مظاهر الرياء الاجتماعي التي تسللت إلى البيوت العربية والمصرية، لافتا إلى أن مظاهر رياء في ناس تبدأ حياتها في بناء أسرة مستقيمة.

وتابع العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأثنين: «كيف لشخص في مقتبل العمر اقول له محتاج مهر وشبكة وشقة باسعار خيالية، ازاى هيعيش، كل دى فروع في الزواج، والأصل في الزواج صداق وهو المهر، وهذا ليس له تحديد».

واستكمل: «ربما تسقط المرأة حقها في مهر الزواج، وممكن تاخره وممكن تاجله كل امر حسب ما ترى الزوج».