كشفت التحريات التي أجراتها نيابة الجيزة كواليس واقعة إنهاء مزارع حياته شنقا في منطقة البدرشين، بسبب عدم قدرته على الإنجاب.

دفن جثة خمسيني أنهى حياته لعدم قدرته على الإنجاب بالجيزة

وأوضحت التحقيقات أن المتوفي يدعى “ربيع. س” 58 سنة مزارع ومقيم البدرشين، وتم العثور عليه مشنوقا، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة.

وخلال التحقيقات أفاد شقيقه أن المتوفى كان يمر بحالة سيئة، لعدم قدرته على الإنجاب، وتركته زوجته لهذا السبب، مما أدى إلى مروره بحالة نفسية صعبة، ولم يشتبه بأحد، وكلفت النيابة الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، كما صرحت بدفن الجثة.

بداية الواقعة، كانت بتلقي اللواء هشام ابو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه تلقيه بلاغا من الأهالي بوفاة شخص شنق نفسه داخل منزله بالبدرشين.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة للتصريح بالدفن.

بطعنه من لص .. مقتل حارس أمن إحدى المدارس بكفر الشيخ

لقي حارس أمن بمدرسة مصرعه، بعد إصابته بطعنة نافذة في أثناء تعرضه لأحد اللصوص حاول سرقة مدرسة كفر إبراهيم القاطنة بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل الحارس إلى مستشفى دسوق العام وتحرير محضر بالواقعة.

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات وزارة الداخلية بلاغًا من قبل إدارة المدرسة، يفيد بقتل حارس الأمن على يد أحد اللصوص أثناء اعتراضه ومنعه من الهروب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المدرسة مقر البلاغ، وتبين وفاة حارس الأمن يدعى محمد مصطفى أبو الهوى بطعنه نافذة بواسطة آلة حادة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى دسوق العام تحت أمر الأجهزة المختصة وتحرير محضر بالواقعة، و تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.