بطعنة من لص.. مقتل حارس أمن إحدى المدارس بكفر الشيخ

لقي حارس أمن بمدرسة مصرعه، بعد إصابته بطعنة نافذة في أثناء تعرضه لأحد اللصوص حاول سرقة مدرسة كفر إبراهيم القاطنة بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل الحارس إلى مستشفى دسوق العام وتحرير محضر بالواقعة.

بطعنه من لص .. مقتل حارس أمن إحدى المدارس بكفر الشيخ

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات وزارة الداخلية بلاغًا من قبل إدارة المدرسة، يفيد بقتل حارس الأمن على يد أحد اللصوص أثناء اعتراضه ومنعه من الهروب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المدرسة مقر البلاغ، وتبين وفاة حارس الأمن يدعى محمد مصطفى أبو الهوى بطعنه نافذة بواسطة آلة حادة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى دسوق العام تحت أمر الأجهزة المختصة وتحرير محضر بالواقعة.

مصرع عامل وإصابة 2 آخرين في حادث انهيار سقف ببرج سكني بالمنيا

كما لقي عامل مصرعه وإصابة 2 آخرين قي مركز ومدينة بني مزاربمديرية أمن المنيا ، اثر حادث انهيار سقف ببرج سكني كائن بالمركز خلال عملية صب، وتم نقلهم إلى المستشفي تحت تصرف جهات التحقيق.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تتضمن انهيار سقف ببرج سكني داخل مركز بني مزار، وأسفر الحادث عن وقوع ضحايا ومصابين، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الأسعاف وفريق الحماية المدنية على الفور إلى موقع الحادث، وتبين مصرع عامل في العقد الثالث من عمره وتمكنت القوات من انتشاله أسفل الأنقاض، وإصابة محمد رجب، يبلغ من العمر 26 سنة، وأحمد حمدي، يبلغ من العمر 36 سنة، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين ومع بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى مطاي المركزي وإيداع الجثة بالمشرحة للعرض على الطبيب الشرعي.

و تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.