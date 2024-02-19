مجموعة «بيك الباتروس للفنادق» تشارك ببورصة برلين السياحية ٢٠٢٤

تشارك مجموعة «بيك الباتروس للفنادق» والمملوكة لرجل الأعمال كامل أبوعلى فى فعاليات بورصة السياحة العالمية ITB المقرر إقامتها فى العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من ٥ - ٧ مارس القادم بهدف زيادة التدفقات السياحية الوافدة من السوق الألمانى إلى مصر، حيث يعتبر السوق الألمانى من أهم الأسواق المصدرة لسياحة البحر الأحمر.

وأكد كامل أبو على – رئيس مجلس إدارة المجموعة ورئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر بأن مشاركة مجموعة «بيك الباتروس» بجناح هو الأكبر لهذا العام فى بورصة برلين ترجع إلى أهمية الاستثمارات السياحية فى التنمية الاقتصادية للدولة وبأهمية السوق الألمانى على وجه الخصوص وبأن مشاركته هى رسالة لمزيد من الاهتمام بالسياحة الوافدة من السوق الألمانى وبضرورة زيادة المخصصات التسويقية والدعائية الموجهة لهذا السوق.

ويذكر أن مجموعة «بيك الباتروس للفنادق» تملك ٢٦ منتجعًا بشرم الشيخ ومرسى علم والغردقة وثلاثة منتجعات بدولة المغرب وتحديدًا فى منطقة مراكش واغادير وقريبا بنهاية هذا العام سيتم افتتاح منتجعين آخرين بدولة المغرب وقد حصدت «بيك الباتروس» جوائز «هوليداى شيك» HolidayCheck الألمانية لهذا العام لعدد ٧ منتجعات ما بين شرم الشيخ ومرسى علم.