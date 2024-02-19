الصحة تكشف تفاصيل البعثة الطبية للحج.. 35 عيادة في مكة والمدينة

كشفت وزارة الصحة والسكان، كواليس البعثة الطبية للحج. موضحة أنها تضم 170 عضوً، منهم أكثر من 75 طبيبًا للتمركز بأكثر من 35 عيادة موزعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة بتخصصات باطنة، حميات، صدر، جراحة، عظام، قلب، كُلى، نساء، وقائي، أسنان)، بالإضافة إلى مدخل بيانات، أخصائي نظم معلومات، صيادلة، تمريض، مسعفين، إداري طبي، أمين مخزن، مراقب صحي، سائقين، مالي وإداري، وخدمات معاونة).

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن عيادات البعثة تعمل يوميًا على مدار الـ24 ساعة، لمتابعة الحالة الصحية للحجاج المصريين وتقديم الخدمات الطبية، وتوفير الأدوية اللازمة، وذلك بعد وضع اللافتات واللوحات الإرشادية للتعريف بأماكن تمركز العيادات بالفنادق، وكيفية التواصل معها.

ولفتت الوزارة، إلى أن البعثة الطبية تستهدف توعية الحجاج خلال موسم الحج من خلال الصفحات الرسمية للوزارة فى جميع وسائل التواصل الاجتماعى، كما يقدم الحجر الصحى بالمطار التوعية بالإجراءات الوقائية، ويقوم بتوزيع المطويات التى تتضمن التعريف بالغذاء الصحى، وكيفية الوقاية والتعامل مع حالات الإجهاد الحرارى، كما يتم عرض الأفلام التوعوية بشاشات العرض فى مطار القاهرة.



وتضم البعثة الطبية ممثلين من كافة القطاعات والهيئات، التابعة لوزارة الصحة والسكان تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين للبعثة، وفقًا لضوابط وشروط واضحة دون أي استثناءات.

