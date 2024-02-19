مصرع وإصابة 2 من أسرة واحدة في حادث تصادم بطريق "إسكندرية - مطروح"

لقى شخص مصرعه، وتعرض 2 آخرون للاصابة ، وجميعهم من أسرة واحدة فى حادث تصادم على طريق “إسكندرية - مطروح” ونقلت سيارات الإسعاف الجثة والمصابين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

مصرع وإصابة 2 آخرون من أسرة واحدة في حادث تصادم بطريق “ إسكندرية - مطروح "

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن مطروح تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع توك توك الكيلو 10 طريق إسكندرية مطروح ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع شخص “ قاسم.إ” وإصابة "فارس.ع “، و”هانى.ع " ذوى شقيق المتوفى الأول وتم نقلهم إلى مستشفى مطروح العام وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

العثور على جثة طفل عاري الجسد ومتعفن بكيس بلاستيك في الجيزة

كما تواصل نيابة الجيزة ، التحقيق في العثور على جثة طفل داخل كيس بلاستيك ملقاة وسط قمامة بمحيط عقارفي منطقة الهرم.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط العثور على جثة الطفل، كما أمرت بعرض جثة الطفل على الطب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.

وكشفت المعاينة الأولية أن الجثة لطفل مجهول الهوية في حالة تعفن وعاري الجسد داخل كيس بلاستيك وسط مخلفات قديمة وقمامة.

وكشفت أحد شهود العيان أميرة.ف 21 سنة، طالبة، ومقيمة في منطقة الهرم، والتى أفادت أنها حال تواجدها بمنزل والدها بالطابق الأرضي «شقة مغلقة» منذ فترة للقيام بأعمال النظافة، فوجئت بوجود جثمان لطفل متوفي بمنور العقار.

بداية الواقعة كانت بتلقي اللواء هشام ابو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، اخطارا من اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه تلقيه بلاغ بالعثور علي جثة طفل.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالانتقال تبين وجود جثة لطفل مجهول الهوية في حالة تعفن وعاري الجسد داخل كيس بلاستيك وسط مخلفات قديمة وقمامه.

ويكثف رجال مباحث الهرم جهودهم لكشف غموض الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.