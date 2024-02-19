جوميز يمنح لاعبي الزمالك راحه لمدة 24 ساعة

بعد التعادل السلبي مع الإسماعيلي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة غداً الثلاثاء من التدريبات الجماعية، عقب مباراة الإسماعيلي التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الأربعاء المقبل، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام بالجزائر.

وتعادل فريق الزمالك مع الإسماعيلي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية في