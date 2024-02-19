المستثمرات العرب تبحث التعاون المشترك مع كوت ديفوار

فى إطار الزيارة التى يقوم بها، أدما بيكتوغو، رئيس "البرلمان الإيفواري" وعمدة مدينة يوبوجون، أكبر بلدية فى كوت ديفوار،

إلى مصر خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير الجاري، تم دعوة إتحاد المستثمرات العرب لعقد لقاء خاص بين الاتحاد برئاسة الدكتورة هدى يسي، والوفد المرافق لها وبحضور رئيس البرلمان الإيفواري وسفير كوت ديفوار لدى مصر.



وقال أدما بيكتوغو، أن دعوته إلي لقاء رئيسة إتحاد المستثمرات العرب والوفد المرافق لها، جاء لرغبته الشديدة للتبادل والتعاون مع أحد أهم كبار قادة المؤسسات التى تضم المشتغلين فى قطاع الصناعة والتبادل التجاري والسياحي والطبي في تدعيم العلاقات الإيفوارية المصرية، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع اعضاء الاتحاد

وقام بعرض المزايا الاستثمارية المقدمة من بلاده وخاصة فى مدينة يوبوجون، لإقامة مشروعات استثمارية مشتركة فى كوت ديفوار.

ووجه دعوة للاتحاد لزيارة دولته للتعرف على الفرص الاستثمارية بها.

وقالت الدكتورة هدى يسى، أن اللقاء كان فرصة كبيرة لتبادل الرؤى نحو أوجه التعاون المشترك فى كافة المجالات.

وأشارت إلى أن التعاون مع السوق الإيفواري يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو توسع مصر في التعاون مع القارة الأفريقية، سياسيا واقتصاديا، والسعي لتبادل الخبرات وتوطين الصناعة.



وقامت بعرض أنشطة الاتحاد منذ تأسيسه والخطة المستقبلية له، وأهمية التبادل السياحي بين البلدين و إقامة المشروعات الصناعية المشتركة وفتح أسواق تصدرية وتبادل تجاري



كما تقدم أعضاء وفد الاتحاد بإلقاء الضوء حول النشاط التجارى والصناعى والسياحي الخاص به، أمام الجانب الإيفواري، لبحث آليات التعاون المشترك.



وأشارت يسي، إلى أن المؤتمر السنوى للاتحاد يركز بصورة دائمة على التعاون مع دول القارة الإفريقية، مؤكدة علي إنعقاد دورته 27، خلال الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر القادم، بمحافظة أسوان ،وتم توجيه دعوة المؤتمر للجانب الإيفواري، لبحث الفرص الاستثمارية والتجارية فى مصر والدول العربية والإفريقية ومجموعة دول البريكس والدول الصديقة.