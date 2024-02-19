الثلاثاء 20 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بعد تشكيك أمريكي

الحوثيون ينشرون مشاهد توثق إسقاطهم الطائرة الأمريكية MQ9.. صور

الطائرة الأمريكية
الطائرة الأمريكية بعد إسقاطها

بعد حالة التشكيك التي أصابت أمريكا ودفعت البنتاجون لعمل تحقيق حول حادث إسقاط طائرة بدون طيار بالقرب من اليمن، نشر الإعلام الحربي اليمني منذ قليل ، مقطع فيديو يوثق لحظة إسقاط الطائرة الأمريكية اليوم الاثنين.

وظهر في الفيديو صاروخ يسقط طائرة بدون طيار، ثم يظهر عدد من اليمنيين التابعين لحركة أنصار الله وهم يجمعون بقايا الطائرة من البحر، توثيقا لاستهدافهم الطائرة المسيرة الأمريكية.

وكان الناطق الرسمي باسم أنصار الله في اليمن "جماعة الحوثي" العميد يحيى سريع  عبر حسابه الرسمي قال: الإعلام الحربي بعد قليل سيقوم بنشر مشاهد لعملية اسقاط الدفاعات الجوية للطائرة الأمريكية MQ9.

ويحقق البنتاغون عن سبب تحطم طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار قبالة اليمن اليوم الاثنين، والتي أسقطت بصاروخ أرض – جو.

وكان أعلن الناطق الرسمي باسم أنصار الله في اليمن "جماعة الحوثي" العميد يحيى سريع ، في بيان له: أن القواتِ اليمنية خلالَ الأربعِ والعشرين ساعةً الماضيةَ نفذت أربعَ عمليات، الأولى استهدفت سفينةً بريطانيةً وقد أسفرتِ العمليةُ عن إغراقِها بشكلٍ كاملٍ بفضل الله، والعمليةُ الثانيةُ استهدفتِ الطائرةَ الأمريكيةَ"MQ9" في أجواءِ محافظةِ الحديدة، فيما العمليتينِ الأخيرتينِ استهدفتا سفينتين أمريكيتين.

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