"معا نحارب التدخين" ندوة توعوية بالزخرفية بنات بنجع حمادي

نظمت مدرسة نجع حمادي الزخرفية بنات بقنا، ندوة توعوية بعنوان " معا نحارب التدخين " وذلك تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإشراف الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي، وهاني فتحي أبو الحمد مدير المدرسة، و فريال صالح وكيل المدرسة.

تحدث خلال الندوة، الدكتور نزيه نصيف، عن مضار التدخين والأثار السلبية التي يشكلها، و طرق مكافحة التدخين، وتسليط الضوء على قانون مكافحة التدخين رقم 19 لسنة 2012، داعيا، الى نشر ثقافة التوعية بمخاطر التدخين، بين طالبات المدرسة والمجتمع الخارجي.

كما تضمنت الندوة، قيام الطالبات بعرض مسرحي يتضمن مخاطر التدخين وآثاره السلبية علي صحة الفرد ومخاطره علي المجتمع، وكلمة افتتاحية لمسؤولي مكتب التربية الإجتماعية بالمدرسة.

أدار فعاليات الندوة الندوة، خالد أحمد محمد معلم أول اللغة العربية، وفيفي ذكي الاخصائي الاجتماعي بالمدرسة.