حبس عاطل سرق محتويات مخزن إحدى الشركات بـ 15 مايو

أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية ، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بسرقة كمية من الحديد كانت داخل مخزن شركة بمدينة 15 مايو.

حبس عاطل سرق محتويات مخزن لإحدى الشركات بـ 15 مايو

وتلقت أجهزة الأمن بلاغًا من مسئول إحدى الشركات بدائرة القسم، باكتشافه سرقة كمية من الحديد من داخل مقر الشركة محل عمله.

وبالانتقال والفحص توصلت تحريات ضباط المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، عاطل مقيم بدائرة القسم.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم وبمواجهته أرشد عن مكان المسروقات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

سقوط شخصين بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة النصب على راغبى السفربالإسكندرية

كما ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، القبض على شخصين لقيامهما بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما غير مشروع فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج بمحافظة الإسكندرية.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء الوحدات السكنية والسيارات ومراكب الصيد).

وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بـ 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.