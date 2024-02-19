دورة تدريبية بعنوان "إعداد الخطة البحثية" لطلاب الدراسات العليا بجامعة أسوان

عقد قسم مجالات الخدمة الاجتماعية بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسوان دورة تدريبية تحت عنوان إعداد الخطة البحثية، لطلاب الدراسات العليا لمرحلتى الماجستير والدكتوراة وذلك تحت رعاية الدكتور ايمن محمود عثمان رئيس الجامعة، والدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على الكلية، والدكتور محمد عبدالعزيز نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.



بدأت الجلسة الإفتتاحية برئاسة الدكتور عبدالمنعم الجيلاني رئيس قسم المجالات الإجتماعية ورحب بالحضور من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب، مؤكدًا على أهمية التدريب ووضع الجدول الزمنى للدورة.

وبدأت الجلسة الأولى برئاسة الدكتور على دندراوي والدكتور حماده السيد وتناولا خطوات اعداد الخطة البحثية، وأهم الصفات التى يجب أن يتحلى بها الباحث، ثم الجلسة الثانية برئاسة الدكتورة أمينة الجالى والدكتور محمد الطويل وتحدثا حول صياغة المفاهيم فى دراسات وبحوث الخدمة الاجتماعية وايضا الموجهات النظرية.



ثم عقدت ورشة عمل وقام بإدارتها الدكتورة نبيلة لطفى والدكتور ايهاب محمد وتوصلا إلى توضيح الفرق بين الخطة البحثية وخطوات البحث العلمى وايضا صياغة إعداد الخطة البحثية، وأوصت الدورة بضرورة تكرار التدريب فى كل النقاط البحثية وضرورة تطوير الخطة البحثية للقسم.

وفي ختام الدورة تم توزيع شهادات التقدير بحضور الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على الكلية.