وسائل إعلام عبرية: صافرات الإنذار تدوى في عدة مستوطنات بالشمال المحتل

أفادت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الاثنين، بسماع دوي صافرات الإنذار في عدة مستوطنات شمالي إسرائيل.

وحسب روسيا اليوم، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن صافرات الإنذار دوت في أفيفيم وبرعام ويارؤون.

وانتشر مقطع فيديو يظهر عملية اعتراض في ميرون

ويأتي ذلك في أعقاب مهاجمة الجيش الإسرائيلي بغارتين حربيتين عنيفتين، محيط بلدة الغازية في عمق الجنوب اللبناني.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، إنه هاجم مستودعات عمالة قرب مدينة صيدا اللبنانية (التي تبعد نحو 30 كلم عن الحدود الجنوبية)، ردا على انفجار مسيرة قرب بحيرة طبريا شمال إسرائيل.

وأفادت مراسلتنا عصر اليوم بأن الجيش الإسرائيلي شن غارتين جويتين على نقطة تجمع لمعامل ومستودعات زيوت وباطون وصناعة مولدات في المنطقة الصناعية في بلدة الغازية جنوب مدينة صيدا، خلفتا دمارا كبيرا.