الصحة تتابع إنشاء وتطوير وحدات مبادرة حياة كريمة بالفيوم

قامت الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الاساسية والتمريض يرافقها الدكتور جمال الكاشف مدير عام إدارة السن المدرسي بالوزارة والدكتورة رشا علي عضو الإدارة العامة للسن المدرسى بزيارة لمحافظة الفيوم وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على ماتم إنجازه من الانشاء والتطوير لوحدات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، وكذلك الوقوف على آخر المستجدات بالمركز الطبي بالريان التابع لإدارة يوسف الصديق الصحية.

وذلك بحضور الدكتورة نيفين شعبان - مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتور مصطفى زايد مدير إدارة يوسف الصديق الصحية.

كما تفقدت رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، وحدة طب الأسرة بالشواشنة واثنت على الجهد المبذول والالتزام وقدمت الشكر لجميع العاملين في الوحدة متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح وإستمرارهم في تحسين دائم للخدمة المقدمة.

تدريب فى مديرية الصحة

ومن جهه اخرى نظم مركز تدريب وتكنولوجيا المعلومات بالفيوم بقيادة محمود طه عبد الرحمن -مدير مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات بمديرية الصحة بالفيوم و باشراف احمد محمد الملوانى -المشرف على مركز المعلومات تدريبا لـ 15 من العاملين بمراكز المعلومات من المديرية والإدارات والمستشفيات على إدارة "السيرفرات" والشبكات وذلك برعاية الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم واللواء أشرف محمد عبد العليم مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمى وتحت اشراف المهندسة إيناس بدر مدير عام الأدارة العامة لشبكات الإنترنت والنشر ومدير مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات الصحية والاحصاء بوزارة الصحة والسكان و تنفيذا لرؤية مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات الصحية والاحصاء بتنفيذ الدورات التدريبية بالفروع التابعة للمركز.

تناول التدريب موضوعات البرامج الوهمية و السيرفر وخوادم الشبكات C S A وقام بالتدريب كل من المهندس اسلام سيد --مسئول نظم المعلومات بوزارة الصحة والمهندسة سهير رفعت -مهندسة بمركز معلومات وزارة الصحة , واستمر التدريب لمدة اسبوعين بمركز تدريب تكنولوجيا المعلومات بمديرية الصحة بالفيوم.

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