ندوة بتمريض المنصورة بعنوان تنمية الوعي بقضايا المجتمع

نظمت كلية التمريض بجامعة المنصورة ندوة تثقيفية بعنوان تنمية الوعي بقضايا المجتمع

حاضر فيها الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن بالدقهلية.

وأكد عبدالعزيز في كلمته علي اهمية قضية الوعي التي تعد أحد الأبعاد الرئيسية للاستثمار في البشر لتحقيق التغيير الاجتماعي التنموي وأوجه التنمية المستدامة وتعد محوراً أساسياً لتحقيق التنمية .

وأكد وكيل وزارة التضامن بالدقهلية علي أن أغلب الأبحاث العلمية في مجالات التنمية المستدامة أشارت الي ضعف الوعي و التشوية بالأفكار المغلوطة والاتجاهات السلبية تعتبر أهم التحديات التي تهدد جهود التنمية بل وإلى هدمها في بعض الأحيان.

وأشار وكيل وزارة التضامن بالدقهلية الي جهود الدولة المصرية لتوفير العديد من الخدمات لتحقيق حياة كريمة، مؤكدًا علي قيام وزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ برنامج "وعي " كاحد برامج الوزارة ومستهدفاتها والذي يهدف إلى تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية، كما استهدفت الوزارة بناء قدرات كوادر اجتماعية من مستفيدين ومستفيدات تكافل وكرامة ومكلفات الخدمة العامة والرائدات الاجتماعيات كنواة تنموية ولنقل الرسائل المعرفية والخبرات الإيجابية لمجتمعاتهم و تشكيل الوعى الإيجابي تجاه 12 قضية مجتمعية وهي التمكين الاقتصادي والتعليم والمعرفة ومحو الأمية وصحة الأم والطفل والتربية الوالدية الإيجابية والاكتشاف المبكر للإعاقة والهجرة غير الشرعية، والزيادة السكانية وختان الإناث، وزواج الأطفال والنظافة والصحة العامة، ومكافحة المخدرات، والمواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي.

حضر اللقاء الشيخ محمد حسين مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الدقهلية والدكتورة أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية واماني علم الدين مقرر المجلس القومي للسكان