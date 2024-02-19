فن إدارة الوقت محاضرة تثقيفية بثقافة شمال سيناء

شهد فرع ثقافة شمال سيناء اليوم الأثنين 19 فبراير 2024 عددًا من الفعاليات الفنية والثقافية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، برعاية وزارة الثقافة.

حيث قام قصر ثقافة العريش بورشة فنية لإكتشاف وتنمية مواهب الرواد فى الغناء وتميزت من خلالها الموهبة هاله أحمد، بتوجيه من إيناس سمير مدير القصر.

وفى جانب آخر عقد ببيت ثقافة رابعة محاضرة تثقيفية بعنوان " فن إدارة الوقت " حاضرها سليمان منصور مدير البيت، تحدث عن إدارة الوقت على انه عمليه تخطيطية للاستفادة من إستغلال الوقت الذى يقضيه الإنسان فى مختلف الأنشطة والاعمال اليومية لتحقيق أقصى فائدة منه، اعدها محمد نصار، نجيب سويلم، عبدالسلام الصاوى.



وضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحاني، عقد بمكتبة العبور محاضرة ثقافية بمدرسة آل ذكرى الابتدائية بعنوان " صقل مهارتك يقربك لهدفك " حاضرها محمد الأزعر مدرس لغه عربية، تحدث عن أهميه تحديد الأهداف وطرق الوصول إليها، وعن كيفية تنمية المهارات الفردية والاجتماعية للافراد ، اعدها هبه محمود، متابعة احمد حلاوة مدير المكتبة.

