أستاذ قانون: محكمة العدل ستستنتج نية إسرائيل بإقامة فصل عنصري بفلسطين

أكد الدكتور منير نسيبة أستاذ القانون بجامعة القدس، أن محكمة العدل الدولية تعد مختبر ينظر من خلاله إلى مجموعة كبيرة من الممارسات الإسرائيلية التي ارتكبت في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 مثل ضم الأراضي والاستعمار الاستيطاني والتهجير القسري المستمر الذي لم يتوقف يوما واحدا في أراضي فلسطين.

واعتقد نسيبة خلال تصريحاته عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الإثنين، أن تنتصح محكمة العدل الدولية بنهاية المطاف أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة مخالف للقانون وذلك لمجموعة اعتبارات على رأسها ضم الأراضي والاستعمار والتهجير القسري المستمر، وأنه لا يوجد نية لدى إسرائيل في إنهاء الاحتلال لأن الاحتلال في القانون الدولي يجب أن يكون مؤقتا.

وأشار إلى أن الأمر الثاني الذي ستستنتجه المحكمة أن الاحتلال يقيم نظاما للفصل العنصري على الأراضي الفلسطينية المحتلة وكذلك تقيم هذا النظام العنصري داخل الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل منذ العام 1948.

صحة غزة: الاحتلال ارتكب 9 مجازر راح ضحيتها 107 شهداء و145 مصابًا

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 9 مجازر فى القطاع، راح ضحيتها 107 شهداء، و145 مصابًا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال الدكتور أشرف القدرة المُتحدث باسم الوزارة، إن هذا العدد لا يتضمن الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم، مشيرا إلى أنه بموجب التحديث الأخير، ترتفع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر إلى 29092 شهيدا، والمصابين إلى 69 ألفا و28 مصابا.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تحول مجمع "ناصر" الطبي لثكنة عسكرية وتعرض حياة المرضى والطواقم الطبية للخطر، مشيرا إلى أن 25 من الطواقم الطبية و136 من المرضى في المجمع بلا كهرباء أوماء أوطعام أوأكسجين وبلا قدرات علاجية للحالات الصعبة.

وأكد أن جهود منظمة الصحة العالمية مُستمرة لإخلاء من تبقى من المرضى لمستشفيات أخرى لتلقي العلاج، بعد أن أعلنت أمس خروج المستشفى من الخدم