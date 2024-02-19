سفير فلسطين بالدنمارك: الاحتلال الإسرائيلي الأطول في التاريخ الحديث يعود بنا إلى القرون الوسطى

أكد سفير فلسطين لدى الدنمارك، الدكتور مانويل حساسيان، أن كل الخطابات التي نسمعها من القيادة الفلسطينية في المحافل الدولية ترتكز على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وقال “حساسيان” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الإثنين، إن حق تقرير المصير ليس شيئًا جديدًا ولكنه يتم المطالبة به منذ 56 عامًا، وهناك عدة إجراءات وقوانين تم سنها في هيئة الأمم من أجل إعطاء هذا الشعب حقوقه المشروعة في إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على عدم وجود أي دعم دولي من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ،لافتا إلى أن هذه الخطابات متوقعة في المحافل الدولية ويتم توضيح للعالم معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الذي لم يتأخر في قتل وقصف والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة.

وواصل حساسيان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطيني يعد أطول احتلال في التاريخ الحديث، مشددا على أنه يعود بنا إلى القرون الوسطى والعالم يشاهد ما يحدث فقط.

وأكمل أن المجتمع الدولي متخبط ومنقسم بين دول الجنوب ودول الشمال، الآن في معركة علاقة وليست صمود وتحدي وهي شرسة بالإعلام، مستطردا:"العدوان الإسرائيلي ليس من أجل القضاء على حماس ولكن تصفية القضية الفلسطينية، ودعم أمريكا المقدم لإسرائيل ليس لحل القضية الفلسطينية".

صحة غزة: الاحتلال ارتكب 9 مجازر راح ضحيتها 107 شهداء و145 مصابًا





وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 9 مجازر في القطاع، راح ضحيتها 107 شهداء، و145 مصابًا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال الدكتور أشرف القدرة المُتحدث باسم الوزارة، إن هذا العدد لا يتضمن الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم، مشيرا إلى أنه بموجب التحديث الأخير، ترتفع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر إلى 29092 شهيدا، والمصابين إلى 69 ألفا و28 مصابا.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تحول مجمع "ناصر" الطبي لثكنة عسكرية وتعرض حياة المرضى والطواقم الطبية للخطر، مشيرا إلى أن 25 من الطواقم الطبية و136 من المرضى في المجمع بلا كهرباء أو ماء أ وطعام أو أكسجين وبلا قدرات علاجية للحالات الصعبة.

وأكد أن جهود منظمة الصحة العالمية مُستمرة لإخلاء من تبقى من المرضى لمستشفيات أخرى لتلقي العلاج، بعد أن أعلنت أمس خروج المستشفى من الخدمة.