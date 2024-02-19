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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

متحدث الحوثيين: شن الغارات على اليمن يزيدنا تمسكا للتصعيد ضد سفن الاحتلال

المتحدث باسم أنصار
المتحدث باسم أنصار الله "جماعة الحوثي" محمد عبد السلام

قال المتحدث باسم أنصار الله "جماعة الحوثي"، محمد عبد السلام، إن استمرار العدوان الأمريكي البريطاني بشن الغارات على اليمن يظهر حجم الإصرار على حماية "إسرائيل".

وأضاف المتحدث باسم أنصار الله، في تصريحات له عقب الغارة الأخيرة التي شنتها القوات الأمريكية والبريطانية على اليمن، أن استمرار العدوان على اليمن هو من أجل منح "إسرائيل" المزيد من الوقت لمواصلة عدوانها الوحشي على غزة للشهر الخامس على التوالي.

وأوضح محمد عبد السلام، أنه على الأمريكي والبريطاني أن يدركوا أن موقف اليمن لن يتغير ولن ينكسر، مؤكدا أن اليمن يزداد ثباتا وتمسكا بموقفه، وتصعيدا في عملياته ضد السفن "الإسرائيلية" أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى يتوقف العدوان ويُرفع الحصار عن غزة.

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