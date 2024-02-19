وزيرة التضامن الإجتماعي ومحافظ أسيوط يشهدان حفل إنجازات المجتمع المدني

بحضورنائب مدير الوكالة الالمانية للتعاون الدولي

شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى واللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، كاى اندراشكو نائب مدير الوكالة الالمانية فى مصر ، الحفل الذى اقيم بديوان عام المحافظة لاستعراض أبرز انشطة وانجازات بعض منظمات المجتمع المدنى العاملة بمحافظتي أسيوط وسوهاج بمكون دعم وبناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الاهلية فى إطار مشروع " تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية ".

... جاء ذلك بحضور النائب حمادة زهير فولي والنائب أحمد حسين جودة والنائب علاء سليمان أعضاء مجلس النواب ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج والدكتور محمد العطيفي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظ للجمعيات الأهلية وجيهان حفني مدير إدارة الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعي الأهلية والدكتورة هبة الجلالي مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي والدكتور حاتم جلال الدين زكي رئيس مجلس إدارة جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط والدكتور أيمن صادق ممثل كاريتاس مصر، ونسمات القوصي المدير التنفيذي لجمعية الطفولة والتنمية وبعض أعضاء مجلس النواب والصحفيين والاعلاميين وممثلي الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني وفريق مراكز شباب مصر التابع لمديرية الشباب والرياضة .

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم التقديم والترحيب لنهى سالم مسئول المراسم بالوكالة الالمانية للتعاون الدولى ثم عرض فيديو قصير عن حصاد الأنشطة وقصص النجاح وبعض النماذج الإيجابية من المستفيدين من مشروعات منظمات المجتمع المدني العاملة في محافظتي أسيوط وسوهاج ثم كملة الدكتور حاتم جلال زكى ممثل جمعية الطفولة والتنمية والدكتور ايمن صادق ممثل جمعية كاريتاس مصر ثم عرض فني قصير واستعراض غنائي لأطفال جمعية كاريتاس مصر وآخر للفتيات المستفيدات من مشروع مؤسسة هي للتنمية وتطوير الأسرة بعنوان "لا تقتلوا الأمل" عن مناهضة زواج الاطفال.

وأشاد كاى اندراشكو نائب مدير الوكالة الالمانية للتعاون الدولى وورئيس قطاع الحوكمة بهذه النماذج الناجحة والشباب الذي عرض تجربتهم واستفادتهم من المشروعات التي تم تنفيذها بمحافظتي أسيوط وسوهاج وهو ما يكون له تأثير في مجتمعاتهم المحلية والمحيطة موضحاً أن نقاط مياه صغيرة تكون المُحيطات الكبيرة وهو ما رأيته اليوم من أعمال ومشروعات لها تأثير في الشباب والفتيات ليكونوا أفضل من خلال رفع وإطلاق قدرات وتدريبات وتوفير تكافؤ الفرص ، وعليكم الفخر بهم (الفتيات والبنين) وما حققوه.

وقدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الشكر والتقدير لوزيرة التضامن الاجتماعي والقائمين على التنظيم والجمعيات الأهلية القائمة على التنظيم وما يقدمونه من مشروعات وأنشطة على أرض المحافظة يستفيد منها المجتمع بمختلف فئاته وهو ما يؤثر في المحافظة ككل مؤكدا على اعتزازه وتقديره بقصص ونماذج النجاح مشرفة ومضيئة للفتيات والشباب سوف يكون لهم دور في مجتمعاتهم المحلية والمساهمة في استكمال وبناء وتنمية الوطن مؤكداً على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المزيد من البرامج والمشروعات وتقديم خدمات مختلفة للمواطنين وفئات المجتمع المختلفة مشيراً إلى العمل على تكافؤ الفرص والوصول إلى مجتمع متضامن ومنتج يوفر العدالة الإجتماعية والتنمية الاقتصادية ويعمل على تنسيق الجهود بين القطاع الأهلي والخاص من أجل تنمية المواطن والمجتمع مشيراً إلى جهود الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتح السيسي رئيس الجمهورية في الاهتمام بالمرأة والشباب والفتيات وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً وتوفير تكافؤ الفرص مستعرضاً بعض المشروعات الجاري تنفيذها بالمراكز والقرى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.

وأشارت وزيرة التضامن الإجتماعي إلى أهمية الإستثمار في البشر نظراً لأهمية العنصر البشرى ودوره فى التثقيف والتنوير ومواجهة التحديات مع مراعاة عدم التمييز في التعامل مع المواطنين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وتفعيل المشاركة المجتمعية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات تعزيزاً لقيم المواطنة والانتماء والمسؤولية الجماعية لافته إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ودعمه المستمر للسيدات والشباب وذوي الإعاقة حيث أن العدالة والمحبة والسلم المجتمعي إحدى المحاور الأساسي التي نعمل عليها حبث تم فتح الباب لتوفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وميكنة العمل الأهلى وتطوير الشراكات مشيدة بجمعيتي كاريتاس والطفولة والتنمية الممتد على مدار أكثر من 40 عاماً في العمل التنموي في المشروعات والموضوعات المختلفة لافته إلى العمل على توفير تكافؤ الفرص للجميع وتنفيذ رؤية الوزارة بمجتمع متماسك منتج ويوفر العدالة الاجتماعية والاقتصادية تحقيقاً لاستراتيجية مصر2030 وخطط التنمية المستدامة والدامجة والعادلة لكافة فئات المجتمع مطالبة هيئات المجتمع المدني بمزيد من الجهود والدعم والوقوف صفاً واحداً مع مؤسسات الدولة للوصل إلى كافة فئات المجتمع لتخطى الصعاب وترشيد الموارد موضحة الدور الهام الذي تقوم به الرائدات الريفيات في المجتمع والوصول إلى القرى والنجوع حيث أطلقنا مرصد مجتمع للوصول إلى البيانات الأسرية ونعمل بالشراكة مع وكالة التعاون الألمانى لتعزيز قدرات الجمعيات ودمج ذوى الاعاقة وتنظيم حملات توعية ومواجهة الزيادة السكانية مبديه سعادتها بهذا الشباب الواعد والمقبل والمتمكن الذي عرض اليوم وكانوا نماذج ناجحة.

وأعلنت القباج عن دعم وتنفيذ عدد من المشروعات والأنشطة والفعاليات خلال العام الحالي من بينها ورش عمل ومشروعات تمكين اقتصادي بإجمالي ٤٠ مليون جنيه بمحافظة أسيوط وتوفير أجهزة تعويضية (كراسي متحركة ، سماعات أذن ، ...) بقيمة ٢٠ مليون جنيه وتحمل لمصروفات تعليمية لطلاب (مدارس وجامعات) متأخرين في دفع المصروفات المدرسية على مستوى المحافظة بحيث نكافح التسرب من التعليم فضلاً عن دعم وتوفير مصروفات وخدمات مختلفة للأشخاص الذين تخطوا سن الـ 21 عاماً في 6 مؤسسات رعاية على مستوى المحافظة بالإضافة إلى العمل على تنظيم معارض للأسر المنتجة بالمحافظة برعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الذي يذلل العقبات ويقدم أوجه الدعم المختلفة لمؤسسات المجتمع المدني مشيرة إلى اعلان مزيد من الشراكة والدعم للمجتمع المدنى وتنفيذ برامج الحماية المجتمعية بالتنسيق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى " GIZ" قريباً مقدمة الشكر والتقدير للمحافظ والوكالة ومسئولي الجمعيات الأهلية الشريكة والقاعدية.