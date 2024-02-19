رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتفقد العملية التعليمية والأنشطة الطلابية

تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية، اليوم الإثنين العملية التعليمة للبرامج التعليمية بجامعة المنصورة الأهلية بالفصل الدراسي الثانى للعام الدراسي2023-2024

و تفقد رئيس جامعة المنصورة الأهلية العملية التعليمية بكليات الجامعة، وهي كلية (الطب، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة، التمريض، والاقتصاد والعلوم الإدارية)، كما تفقد معامل المحاكاة والقاعات الدراسية والسكاشن، وكذلك قاعات الأنشطة الطلابية المختلفة.

كما تفقد رئيس جامعة المنصورة الأهلية ما تم من تجهيزات بقاعة المؤتمرات بالجامعة، واستطلع خلال الجولة آراء الطلاب حول العملية الدراسية والمعوقات التي تواجههم أثناء الدراسة.



جاء ذلك بحضور مديري البرامج المختلفة بالجامعة الدكتورة رئيفة علام عميد كلية التمريض، والدكتورة أميرة طمان مدير برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، والدكتور أحمد الشيخ مدير برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، والدكتور إيهاب عبد الحي مدير البرامج بكلية الهندسة.