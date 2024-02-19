معهد الدراسات الدبلوماسية يستضيف مجموعة سفراء دول أمريكا اللاتينية والكاريبي

استضاف معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية مجموعة سفراء دول أمريكا اللاتينية والكاريبي المعتمدين بالقاهرة، وذلك ضمن الفعاليات التي ينظمها مع البعثات الدبلوماسية المختلفة في سياق تدريب الملحقين الدبلوماسيين الجدد الموجودين بالمعهد.

وشارك في هذه المناسبة سفراء كل من بنما وفنزويلا وبيرو والأرجنتين والإكوادور وكوبا والبرازيل وجمهورية الدومينيكان والقائمين بأعمال جواتيمالا والباراجواي.

كما شارك في الفعالية الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق ومرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.

وقد رحب السفير وليد حجاج مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية بالسفراء المشاركين، معبراً عن إعتزاز وزارة الخارجية بالروابط التاريخية وعلاقات التعاون الممتدة التي تربط بين مصر ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي على الصعيد الثنائي، وأيضاً على مستوى التنسيق في المحافل الدولية متعددة الأطراف.

كما أبدى السفير حجاج تطلعه لتوثيق أطر التعاون بين المعهد والأكاديميات الدبلوماسية النظيرة له بأمريكا اللاتينية والكاريبي في مجال التدريب والتبادل الدبلوماسي، وبما يسهم في تعزيز العلاقات بين الجانبين، وتعريف الملحقين الدبلوماسيين الجدد بتجارب الدول اللاتينية ومحاور سياساتها الخارجية ورؤيتها إزاء أهم القضايا المطروحة حالياً على الساحة الدولية.