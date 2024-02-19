انخفاض مؤشر الأسهم فى مسقط 0.15 %

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، عند مستوى 4629.68 نقطة منخفضًا 7.10 نقاط، وبنسبة 0.15 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول بلغت 4636.78 نقطة.

الأسهم فى مسقط

وبلغت قيمة تداول الأسهم فى مسقط بنحو 3 ملايين و 222 ألفًا و 593 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 0.02 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 3 ملايين و 223 ألفًا و 259 ريالًا عُمانيًّا.

الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 92.57 نقطة ليقفل عند مستوى 12594.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.7 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة - لسوق الأسهم السعودية- 422 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 117 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 107 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أماك، والصناعة الكهربائية، ورعاية، وباتك، ولازوردي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: أنابيب الشرق، وتكوين، وليفا، وكاتويون، والوطنية للتعليم فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.84% و3.78%.

فيما كانت أسهم شركات: باتك، وأمريكانا، والصناعات الكهربائية، وشمس، ولازوردي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: عذيب للاتصالات، وسال، وأرامكو السعودية، ومجموعة إم بي سي، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 2.50 نقطة، ليقفل عند مستوى 25271.59 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 31.8 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.