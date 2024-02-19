الإثنين 19 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

البورصة تربح 15 مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم الإثنين

تداولات البورصة المصرية
تداولات البورصة المصرية

 واصلت مؤشرات البورصة، في مستهل جلسة تعاملات اليوم الإثنين، موجة صعودها مدعومة بعودة مشتريات المستثمرين.

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم  بقيمة 15 مليار جنيه، ووصل إلى مستوى 2.076.2 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 29342 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2%.

صعد مؤشر إيجي إكس 100، الأوسع نطاقًا، الذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي إكس 30 وإيجي إكس 70 بنسبة 1.6%.

مواد متعلقة

عروض فلكلورية مبهجة في افتتاح مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته 11

أبو علي و بيرسي تاو سبب تأجيل سفر الأهلي إلى غانا

دعاء زهران: مشاركة مصر أمام العدل الدولية موقف وطني قومي تجاه القضية الفلسطينية

اعتماد واستكمال إجراءات تقنين 100 طلب جديد بالمناطق المضافة لمدينة الشروق
الجريدة الورقية