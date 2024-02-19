البورصة تربح 15 مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم الإثنين

واصلت مؤشرات البورصة، في مستهل جلسة تعاملات اليوم الإثنين، موجة صعودها مدعومة بعودة مشتريات المستثمرين.

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم بقيمة 15 مليار جنيه، ووصل إلى مستوى 2.076.2 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 29342 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2%.

صعد مؤشر إيجي إكس 100، الأوسع نطاقًا، الذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي إكس 30 وإيجي إكس 70 بنسبة 1.6%.