الإثنين 19 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تقرير: نزوح 10 ملايين طفل من منازلهم خلال 2023

الأطفال النازحين
الأطفال النازحين

أكد تقرير صادر عن مؤسسة "أنقذوا الأطفال"، أن أكثر من 10 ملايين طفل أجبروا على الفرار من منازلهم العام الماضي.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أشار التقرير إلى بلوغ إجمالي عدد الأطفال النازحين عالمياً أكثر من 50 مليونا على مستوى العالم، وهو أعلى معدل على الإطلاق مع تضاعف الأرقام منذ عام 2010.

وأوضح التقرير أن هناك تقديرات تشير إلى أن 10 ملايين طفل نزحوا حديثا داخل بلدهم أو فروا إلى بلد آخر، وكان الأطفال في السودان والصومال هم الأكثر تضررا، لافتا إلى ارتفاع عدد النازحين على مستوى العالم إلى مستوى قياسي جديد، وفقًا للأمم المتحدة التي تظهر أحدث تقديراتها أن 114 مليون شخص نزحوا حتى أكتوبر 2023.

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