الإثنين 19 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

البرازيل ترد على اعتبار إسرائيل الرئيس دا سيلفا "شخصا غير مرغوب فيه"

الرئيس البرازيلي
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

صرح مستشار الرئيس البرازيلي، سيلسو أموريم، بأن قرار إسرائيل اعتبار الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، شخصا غير مرغوب فيه "أمر سخيف".

و حسب سبوتنيك، نقلت بوابة "جي 1" الإخبارية قول أموريم: "هذا أمر سخيف. إنه يزيد من عزلة إسرائيل. في الوقت الحالي، إسرائيل غير مرغوب فيها".

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم أمس الأحد، أن "تصريحات الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، بأن إسرائيل ترتكب إبادة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتفعل بهم مثلما فعل هتلر مع اليهود إبان الحرب العالمية الثانية، مخزية وتجاوزا للخط الأحمر".

وقال نتنياهو عبر منصة "إكس": "تصريحات الرئيس البرازيلي مخزية وخطيرة، وهذه محاولة لإيذاء الشعب اليهودي وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل، يسرائيل كاتس أعلن في وقت سابق أن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا شخص غير مرغوب فيه بسبب تشبيهه الحرب في قطاع غزة بالمحرقة.

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