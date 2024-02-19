إنطلاق قوافل مبادرة أبواب الخير رمضان 2024 بالشرقية

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، إنطلاق فعاليات قوافل مبادرة أبواب الخير رمضان 2024 لتوزيع المساعدات الغذائية المقدمة من صندوق تحيا مصر، على الأسر الأولى بالرعاية داخل المحافظة.

أشاد المحافظ بدور صندوق تحيا مصر في تقديم الخدمات والمساعدات المختلفة للأسر الفقيرة، والذي يعكس معاني التكافل والتكامل والإخاء بين أفراد المجتمع خلال شهر رمضان الفضيل، لافتًا إلى أن الحملات الخيرية تُساهم في تخفيف العبء عن الأسر الأولي بالرعاية بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم أوجه الدعم والمساندة للفئات الأكثر إحتياجًا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية التي تهدف إلى خدمة المواطن البسيط، وتسهيل سُبل المعيشة له.

وأوضح مدير برنامج الحماية الإجتماعية بصندوق تحيا مصر، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكثيف أنشطة الصندوق للحماية الإجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، والوصول إليهم، وتلبية إحتياجاتهم الأساسية بمختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، مؤكدا بأنه اليوم تسليم الدفعة الأولى لمحافظة الشرقية لتوزيع 8 آلاف كرتونة مواد غذائية، كل كرتونة قوامها 12 كيلو، وتحتوي على 5 كيلو أرز و3 كيلو مكرونة و2 كيلو سكر، وعبوة زيت وعبوة شاي ونصف كيلو فول تدميس وكيلو بلح، لتصل إلى الأسر الأولى بالرعاية إعتمادًا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق، وبالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي بالشرقية.

كلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالتنسيق مع القائمين على الصندوق لتوزيع المساعدات الغذائية على الجمعيات الأهلية، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، والإستفادة من أنشطة الصندوق في مجالات الحماية الإجتماعية والتنمية الإقتصادية والرعاية للأسر الأولى بالرعاية.

قدم محافظ الشرقية الشكر للقائمين على صندوق تحيا مصر مثمناً الدور الهام الذي يقوم به الصندوق خلال هذه الفترة، لدعم الجهود التي تبذلها الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتوفير حياه كريمة للمواطنين.