الإثنين 19 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

فعاليات الورشة التدريبية لإنعاش حديثي الولادة بالإسماعيلية

جانب من ورش التدريب
جانب من ورش التدريب

وصولآ إلي أعلي المقاييس العالمية في تقديم الخدمات الطبية تهتم الهيئة العامة للرعاية الصحية بإعداد برامج تدريبية للعاملين لتنمية المهارات و لتشجع الإبداع و الابتكار .

 

وفى هذا الإطار نظمت إدارة التدريب الالزامي ورشة تدريبية لإنعاش الأطفال حديثي الولادة تابعة لمجلس الإنعاش المصري EGRC و معتمدة من مجلس الإنعاش الأوروبي ERC 
 

اشتمل التدريب علي أهم  مهارات إنعاش حديثي الولادة والتي تضمنت لإنعاش الأساسي ، تحفيز حديثي الولادة بواسطة التجفيف تحرير المسلك الهوائي ،تحفيز حديثي الولادة لقط الحبل السري وقطعة ، إجراء التهوية بإستخدام الكبس و القناع ، الأكسجة ، مابعد الإنعاش

واستهدف التدريب  أطباء وتمريض حديثى الولادة و الأطفال بمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية 


قام  بالتدريب:-
د.أسماء صادق ، إستشاري حديثي الولادة 
ا.د.رانيا علي الفراش ، إستشاري حديثي الولادة جامعة عين شمس , د.ضحي إمام ، إستشاري رعاية مركزة أطفال 


د. عامر حسن ، استشاري قلب أطفال , د.رضوي ياقوت ، إستشاري أطفال ،د.كريم عبدالمنعم ، إستشاري حديثي الولادة جامعة عين شمس ،د. ياسر الحسيني ، مدير إسعاف المنيا .
نسق التدريب . د نهلة فوزى ، مدير التدريب الإلزامي بفرع الإسماعيلية ،د/ألاء ابو الحسن ، إدارة التدريب الإلزامي 
 

الجريدة الورقية