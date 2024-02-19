فعاليات الورشة التدريبية لإنعاش حديثي الولادة بالإسماعيلية

وصولآ إلي أعلي المقاييس العالمية في تقديم الخدمات الطبية تهتم الهيئة العامة للرعاية الصحية بإعداد برامج تدريبية للعاملين لتنمية المهارات و لتشجع الإبداع و الابتكار .

وفى هذا الإطار نظمت إدارة التدريب الالزامي ورشة تدريبية لإنعاش الأطفال حديثي الولادة تابعة لمجلس الإنعاش المصري EGRC و معتمدة من مجلس الإنعاش الأوروبي ERC



اشتمل التدريب علي أهم مهارات إنعاش حديثي الولادة والتي تضمنت لإنعاش الأساسي ، تحفيز حديثي الولادة بواسطة التجفيف تحرير المسلك الهوائي ،تحفيز حديثي الولادة لقط الحبل السري وقطعة ، إجراء التهوية بإستخدام الكبس و القناع ، الأكسجة ، مابعد الإنعاش

واستهدف التدريب أطباء وتمريض حديثى الولادة و الأطفال بمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية



قام بالتدريب:-

د.أسماء صادق ، إستشاري حديثي الولادة

ا.د.رانيا علي الفراش ، إستشاري حديثي الولادة جامعة عين شمس , د.ضحي إمام ، إستشاري رعاية مركزة أطفال



د. عامر حسن ، استشاري قلب أطفال , د.رضوي ياقوت ، إستشاري أطفال ،د.كريم عبدالمنعم ، إستشاري حديثي الولادة جامعة عين شمس ،د. ياسر الحسيني ، مدير إسعاف المنيا .

نسق التدريب . د نهلة فوزى ، مدير التدريب الإلزامي بفرع الإسماعيلية ،د/ألاء ابو الحسن ، إدارة التدريب الإلزامي

