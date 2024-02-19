قررت نيابة المعادي حبس تاجر ملابس 4 أيام على ذمة التحقيق، فى اتهامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بمنطقة المعادي.

حبس تاجر ملابس لاتهامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالمعادي

كانت البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث تمكنت من ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعادي. وبحوزته مبلغ مالي لعملات أجنبية مقلدة وسلاح أبيض.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمبلغ المالي بقصد ترويجها على عملائه، وأقر بتحصله عليه من أحد الأشخاص –مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، بقصد استخدامها في تصوير مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وباستهداف الأخير أمكن ضبطه وبمواجهته بأقوال المتهم الأول أيدها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.