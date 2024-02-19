الإثنين 19 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

حبس تاجر ملابس  لاتهامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالمعادي

نيابة
نيابة

قررت نيابة المعادي حبس تاجر ملابس 4 أيام على ذمة التحقيق، فى اتهامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بمنطقة المعادي.

حبس تاجر ملابس  لاتهامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالمعادي

كانت البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث تمكنت من ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم  شرطة المعادي. وبحوزته مبلغ مالي لعملات أجنبية مقلدة وسلاح أبيض. 

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمبلغ المالي بقصد ترويجها على عملائه، وأقر بتحصله عليه من أحد الأشخاص –مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، بقصد استخدامها في تصوير مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وباستهداف الأخير أمكن ضبطه وبمواجهته بأقوال المتهم الأول أيدها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

مواد متعلقة

السجن 3 سنوات للمتهم بحبس وتعذيب ابنته حتى الموت في القليوبية

اتهامات بأحكام بالتبديد والتحرش.. مَنْ هو محمد هاشم صاحب دار ميريت للنشر؟

دهستها سيارة نقل .. إصابة طفلة في حادث سير بشبين القناطر

القطار دهس السيارة .. تفاصيل حادث قطار مزلقان شبين ونجاة السائق في اللحظات الأخيرة

بغرض السرقه .. تجديد حبس المتهم بالشروع في قتل محامي رميًا بالرصاص ببنها

ضربه 8 ساعات علشان يطلع الجن ..تجديد حبس دجال قتل طالب بالخصوص

المشدد 10 سنوات لنجار مسلح بتهمة الاتجارفي المواد المخدرة بطوخ

السجن المشدد 5سنوات لـ عاطل بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة ببنها

الجريدة الورقية