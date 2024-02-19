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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سرايا القدس تستهدف تجمعات لجنود الاحتلال في منطقة نتساريم

سرايا القدس
سرايا القدس

استهدفت المقاومة الفلسطينية “سرايا القدس” تجمعات لجنود الاحتلال في محور التقدم "نتساريم" شمال شرق المنطقة الوسطى.

وقالت سرايا القدس في بيان لها: قصفنا تجمعات لجنود العدو في محور التقدم "نتساريم" شمال شرق المنطقة الوسطى برشقة صاروخية من نوع (107).

أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن قواتها تمكنت من استهداف قوة إسرائيلية متحصنة داخل منزل غربي مدينة خانيونس.

وقالت "القسام" في بيان على "تلغرام": "بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدونا استهداف قوة صهيونية راجلة مكونة من 15 جندياً تحصنت داخل منزل بقذيفة "RPG" مضادة للدروع وأخرى مضادة للأفراد".

وتابع البيان: "أكد مجاهدونا إيقاعهم بين قتيل وجريح وسماع أصوات صراخ جنودهم بعد اشتعال النيران بهم في منطقة الحاووز غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

وأضافت " القسام": "أكد مجاهدونا قنص جنديين صهيونيين والاشتباك مع قوة صهيونية راجلة وإيقاعها بين قتيل وجريح في منطقة حي الأمل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".

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