محافظ شمال سيناء يزور مقر النيابة الإدارية بالعريش

زار الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الاثنين، مقر النيابة الإدارية في العريش، حيث كان في استقباله المستشار محمد عبد الحميد، رئيس النيابة الإدارية، وذلك في حضور اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، واللواء اسامه عفش رئيس مركز ومدينة العريش.



وثمن المحافظ الدور الكبير الذي تقوم به هيئة النيابة الإدارية في شمال سيناء، في منع ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة بشمال سيناء وتحقيق قيم العدل وسيادة القانون.



وأكد المحافظ علي توفير الدعم الكامل من المحافظة لتمكين النيابة الإدارية من أداء مهامها وتحقيق العدالة، لافتًا الي تجهيز المحافظة للمكان وتوفير الاستراحات الخاصة بالمستشارين وتأثيثها وتزويدها بكافة وسائل وسبل الراحة.



ووجه المحافظ الشكر لوزير العدل علي عودة النيابة الادارية الي مدينة العريش بعد استقرار الأمور في شمال سيناء بفضل جهود القوات، والتخفيف عن كاهل الموظفين الذين لهم تحقيقات من مغبة السفر الي مدينة القنطرة للمثول أمام النيابة، فضلًا عن التخفيف عن الكادر الإداري للنيابة من السفر للقنطرة.



بدوره وجه المستشار محمد عبد الحميد رئيس النيابة الإدارية الشكر لمحافظ شمال سيناء على زيارته لمقر النيابة العريش وتهنئة المستشارين بعودة مقر النيابة الي العريش، مؤكدًا على أن وجود النيابة في العريش انجاز، للقيام بمهامها علي أكمل وجه وسرعة الإجراءات.