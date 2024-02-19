إنهيار مدرج سيرك في الوادي الجديد

أُصيب العشرات من طلاب المدارس في الوادي الجديد، جراء انهيار مسرح السيرك المقام بساحة الخارجة في الوادي الجديد، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي.

وكان محافظ الوادي الجديد قد أكد إخلاء موقع السيرك ونقل جميع الطلاب المتواجدين بداخله إثر انهيار مدرج أثناء أحد العروض المقدمة للطلاب.



كما وجه محافظ الوادي الجديد برفع درجة الاستعداد بمستشفيات مدينة الخارجة وتقديم العلاج للمصابين، وأمر بإغلاق السيرك وإحالة الواقعة للتحقيق.

وكانت حنان مجدي نائب المحافظ انتقلت لموقع السيرك للاطمئنان على إجلاء جميع الطلاب، كما انتقلت إلى المستشفى للاطمئنان على الطلاب المصابين البالغ عددهم ٢٩ طالبا وطالبة جميعهم بحالة مستقرة، ومتابعة تقديم الرعاية العاجلة لهم وتواجد كافة الأطقم الطبية، كما التقت أولياء الأمور لطمأنتهم وتهدئتهم وتهيئة الفرصة للأطقم الطبية للقيام بدورهم.

أسماء المصابين..

أروى خالد جميل، 12 عاما، بسنت أشرف محمود، 12 عاما، يوسف عوض عبدالحكيم 12 عاما، رودينا رأفت، 10 أعوام، سما حسن أحمد، 10 أعوام، رقية أسامة عبدالجواد، 11 عاما، سيف الدين المنتصر أحمد 14 عاما، جنا إسماعيل حسن، 9 أعوام، تبارك مصطفى عمر، 9 أعوام، ابراهيم مصطفى حسين 9 أعوام، جنا فتحي عبدالعزيز، 9 أعوام، عبدالرحمن محمود حسين، 10 أعوام، مهند أحمد شعراوي، 15 عاما، سيد محمد سيد، 13 عاما، جنا سيد محمود، 12 عاما، مازن أحمد عبدالمنعم، 10 أعوام، رودينا محمد رمضان، 10 أعوام، جنا أحمد حسن، 11 عاما، إيناس أحمد محمود،11 عاما، سجود محمد رمضان 7 أعوام، صالح محمد صالح، 16 عاما، حبيبة رأفت مصطفى، 11 عاما، هبة دسوقي عبدالحليم 11 عاما، إيمان محمد آدم، 12 عاما، أحمد حمدي إبراهيم 13 عاما، كرم طليب، محمد 13 عاما، رائد سيد تهامي 13 عاما، رحمة عوض عبدالحكيم، 12 عاما، مريم رمضان يونس، 12 عاما، حازم أحمد معوض، 12 عاما، رحمة حسين، 12 عاما، رضوى محمد مصطفى 12 عاما، محمد سامي 11 عاما، أحمد منتصر معوض، 13 عاما، كارمن عماد شهيد، 10 عاما، أحمد هيثم على، 13 عاما، محمد منتصر سعيد، 12 عاما، سعد علاء سعد، 13 عاما، محمد أحمد عبدالحفيظ، 12 عاما، تبارك محمود، 12 عاما، زياد محمد على 12 عاما، أحمد محمود سعيد، 11 عاما، محمود محمد حسين، 11 عاما، هايدي أشرف عبدالعاطي، 12 عاما، أحمد حسن سيد، 13 عاما، محمد إسماعيل سليم، 11 عاما.

وأكدت مصادر طبية بقطاع الصحة في الوادي الجديد أن الإصابات طفيفة وغالبية المصابين غادروا مستشفى الخارجة بعد تلقيهم العلاج.



من جانبه، أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تحسن الحالة الصحية لـ 46 طالب وطالبة من المصابين بحادث السيرك وخروجهم من المستشفى بعد الاطمئنان على حالتهم، مؤكدًا على المتابعة اللحظية لحالة 9 طلاب جاري تلقيهم الرعاية اللازمة وحالتهم مستقرة.

وطمأن المحافظ أولياء الأمور، مؤكدًا أن جميع المصابين تم نقلهم لمستشفى الخارجة التخصصي، وإصابتهم طفيفة، ولا توجد أي إصابات خطيرة، كما وجه برفع درجة الاستعداد بمستشفيات مدينة الخارجة وتقديم العلاج للمصابين.